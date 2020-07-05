В Австрии убили блогера: он рассказывал о покушениях спецслужб РФ – СМИ

По данным СМИ, в Вене убили блогера Анзора. Нардеп Мосийчук говорит, что он был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и взрыва у телеканала Эспрессо

В пригороде Вены выстрелом в голову убили чеченца, получившего в Австрии политическое убежище. Об этом сообщает газета Österreich.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полиция организовала спецоперациию с применением вертолета для поимки подозреваемого в убийстве, его задержали в Линце, сопротивления он не оказывал. Предварительно, покушение совершено также чеченцем.

По данным Кавказ.Реалии, убитым был блогер, критик главы Чеченской республике Рамзана Кадырова Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены.

В издании отмечают, что убитый блогер также называл себя бывшим наемником, членом непризнанной сепаратистской республики Ичкерия. В своих интервью он рассказывал о покушениях спецслужб России на политических эмигрантов.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук написал в Telegram, что Анзор был еще и свидетелем по делу о теракте у телеканала Эспрессо, а также – по делу об убийстве в Киеве Амины Окуевой и покушения на Адама Осмаева. По его словам, блогер передал Нацполиции записи разговоров высокопоставленных чеченских чиновников, которые якобы и делали заказы на убийства.

экс- боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха. В начале 2020-го 30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха. В начале 2020-го МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления. 14 января Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Игоря Редькина.

25 октября 2017 года около 22:03 возле входа в здание канала Эспрессо-ТВ сработало закрепленное на припаркованном рядом мопеде взрывное устройство. Сила взрыва составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Погиб охранник нардепа Мосийчука из спецназа, а также живший в соседнем подъезде 36-летний капитан полиции. Были ранены Мосийчук и политолог По Виталий Бала. По данным СБУ , взрыв организовал сотрудник Генштаба РФ.

Смотрите также: Как устанавливали бомбу под телеканалом Эспрессо - видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.