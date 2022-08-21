"Каждый выстрел – прямое попадание". Украина получит снаряды Vulcano, но неизвестно когда

Германия решила передать Украине 255 управляемых высокоточных боеприпасов Vulcano для артиллерии калибра 155-мм, но когда это произойдет – неизвестно. Как пишет Die Welt, снаряды еще предстоит изготовить, потому что речь идет о классическом оружейном экспорте, а не о поставках со складов Бундесвера.

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Немецкий производитель оружия Diehl Defense позиционирует Vulcano как "самые точные артиллерийские боеприпасы в мире". На этих специальных снарядах есть небольшое оперение, которое помогает поражать цели на расстоянии 70-80 км с точностью до одного метра.

Разработчики боеприпасов, созданных в сотрудничестве с итальянским холдингом Leonardo, рассчитывают на то, что каждый выстрел будет прямым попаданием. Именно этим объясняется небольшое количество боеприпасов, обещанных Украине.

Welt пишет, что это будет второе высокоточное оружие в арсенале Вооруженных Сил Украины после HIMARS. Но в отличие от американских ракетных систем, снарядами Vulcano стреляют из крупнокалиберной артиллерии, такой как Panzerhaubitze 2000.

С боеприпасами Vulcano дальность действия гаубицы увеличится практически вдвое, ее можно использовать для точечных атак на больших расстояниях.

Особенностью Vulcano является его техническая конструкция. Это снаряд калибра-155-мм, но его диаметр в действительности меньше, поскольку во время запуска она находится в упаковке. По-другому реализовать технологию с направляющим оперением было бы невозможно. Из-за меньшего фактического калибра взрывная сила боеприпаса несколько ниже, чем у стандартного 155-мм снаряда.

Навигация снарядов, полученных Украиной, по информации специализированного издания Soldat & Technik, будет осуществляться с помощью GPS.

Решение германского правительства вызвало определенное недоумение у местных экспертов: они не понимают, почему экспорт сверхсовременных боеприпасов – это ОК, а поставки старых танков Leopard 1 и БМП Marder – нет.

"Возникает впечатление, что Украина должна быть способна защищаться, но не иметь возможности отвоевывать оккупированную территорию. Для последнего, среди прочего, нужна бронетехника и боевые танки", — заявил глава отдела безопасности Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Маттиас Вахтер.

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Андрей Водяный

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