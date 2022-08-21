UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Каждый выстрел – прямое попадание". Украина получит снаряды Vulcano, но неизвестно когда

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 18:36
Фото: Diehl

Германия решила передать Украине 255 управляемых высокоточных боеприпасов Vulcano для артиллерии калибра 155-мм, но когда это произойдет – неизвестно. Как пишет Die Welt, снаряды еще предстоит изготовить, потому что речь идет о классическом оружейном экспорте, а не о поставках со складов Бундесвера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Немецкий производитель оружия Diehl Defense позиционирует Vulcano как "самые точные артиллерийские боеприпасы в мире". На этих специальных снарядах есть небольшое оперение, которое помогает поражать цели на расстоянии 70-80 км с точностью до одного метра.

Разработчики боеприпасов, созданных в сотрудничестве с итальянским холдингом Leonardo, рассчитывают на то, что каждый выстрел будет прямым попаданием. Именно этим объясняется небольшое количество боеприпасов, обещанных Украине.

Welt пишет, что это будет второе высокоточное оружие в арсенале Вооруженных Сил Украины после HIMARS. Но в отличие от американских ракетных систем, снарядами Vulcano стреляют из крупнокалиберной артиллерии, такой как Panzerhaubitze 2000.

С боеприпасами Vulcano дальность действия гаубицы увеличится практически вдвое, ее можно использовать для точечных атак на больших расстояниях.

Особенностью Vulcano является его техническая конструкция. Это снаряд калибра-155-мм, но его диаметр в действительности меньше, поскольку во время запуска она находится в упаковке. По-другому реализовать технологию с направляющим оперением было бы невозможно. Из-за меньшего фактического калибра взрывная сила боеприпаса несколько ниже, чем у стандартного 155-мм снаряда.

Навигация снарядов, полученных Украиной, по информации специализированного издания Soldat & Technik, будет осуществляться с помощью GPS.

Решение германского правительства вызвало определенное недоумение у местных экспертов: они не понимают, почему экспорт сверхсовременных боеприпасов – это ОК, а поставки старых танков Leopard 1 и БМП Marder – нет.

"Возникает впечатление, что Украина должна быть способна защищаться, но не иметь возможности отвоевывать оккупированную территорию. Для последнего, среди прочего, нужна бронетехника и боевые танки", — заявил глава отдела безопасности Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Маттиас Вахтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют предоставить Украине высокоточные снаряды Excalibur.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия оружие военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 