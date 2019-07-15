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15.07.2019, 19:46

Как голосовали депутаты Верховной Рады 8-го созыва: инфографика

Как голосовали депутаты Верховной Рады 8-го созыва: инфографика - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Парламент восьмого созыва создал законодательную базу для самых масштабных в истории Украины реформ

Журналисты сайта texty.org.ua, использовав несколько алгоритмов, проанализировали работу Верховной Рады 8-го созыва - то, как голосовали за реформы народные депутаты и фракции в целом - и составили карту, график и схемы того, как менялся парламент за пять лет своей работы.

Отмечается, что Рада восьмого созыва создала законодательную базу для самых масштабных в истории Украины реформ во многих секторах экономики и государственных сервисов, от энергетики до образования и медицины.

Анализ журналистов показал, что наиболее последовательным в голосовании за реформаторские и проукраинские законы оказался Народный фронт, немного от него отставали ББП и Самопомощь. Чтобы увидеть общую картину, журналисты расположили каждого депутата на графике таким образом, чтобы похожие по голосованиям нардепы находились рядом. "Лучшие" депутаты размещены рядом с отметкой "идеал". Найти интересующего депутата можно в форме поиска, или наведением курсора мыши ("квадратики" - именные для каждого депутата).

Скриншот интерактивной "карты" голосований депутатов восьмой Верховной Рады (работающий ее вариант - по ссылке):

Для того, чтобы оценить, насколько "хорошим" был депутат, журналисты создали "идеального парламентария": они отобрали важные, знаковые голосования и выбрали "да" для каждого хорошего законопроекта, или "нет" для каждого плохого. После создания "идеального парламентария" с ним сравнили результаты голосования реальных нардепов и составили рейтинг отдельных депутатов и график по фракциям за пять лет.

График "идеального" голосования по фракциям (чтобы увеличить изображение, нажмите на него):


Кроме того, журналисты составили схемы работы Верховной Рады, разделив пять лет на три периода:

- Полная проевропейская коалиция - от начала работы до 01.09.2015, когда ее оставила Радикальная партия.
- Период с 01.09.2015 до 18.02.2016 - до момента, когда из коалиции выходят Самопомощь и Батькивщина.
- Период с 18.02.2016 по июль 2019 - в коалиции де-факто остаются только Народный фронт и БПП.

Скриншот интерактивной схемы за три периода:

12 июля спикер Андрей Парубий официально закрыл десятую сессию Верховной Рады VIII созыва. На этой неделе депутаты, согласно календарному плану, работают в комитетах, и в пленарном режиме этот состав парламента уже собираться не будет. Перед закрытием спикер отметил, что в этой каденции Рада провела 850 пленарных заседаний, приняла 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также состоялось 35 парламентских слушаний.

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Теги: верховная рада, реформы
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