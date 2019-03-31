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31.03.2019, 15:57

Как голосуют украинцы в Праге, Берлине и Таллинне: фото

Как голосуют украинцы в Праге, Берлине и Таллинне: фото - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы в Праге, Берлине и Таллине выстаивают большие очереди

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На участках в Праге, Берлине и Таллинне украинцы выстаивают в больших очередях, чтобы проголосовать.

"В Праге интерес к выборам очень большой", - отметил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис у себя Twitter. Он разместил фото очереди.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что отмечается много украинцев, которые принимают участие в голосовании.

"Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы президента Украины в Берлине", - отметил Мельник.

По словам посла Украины в Эстонии Марьяны Бецы, большая очередь отмечается в Таллинне.

Первыми закончили голосование на выборах президента граждане Украины на заграничном избирательном участке № 900001, которая расположена на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра), где явка составила 7,2%.

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Теги: Германия, чехия, эстония, выборы-2019
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