Как жители Дымера украли у оккупантов бензовоз с 700 литрами солярки: видео

Жители Дымера Киевской области Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко во время попытки оккупации области российскими военными угнали у них бензовоз с 700 литрами солярки. Машину дымерчане передали госпиталю – солярки хватило на 7-8 дней работы электрогенераторов. Эту историю в видеосюжете опубликовало издание Настоящее время.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На трассе стоял бензовоз. Мне было интересно, что там внутри. Я залезла туда — там был ключ. Завела, он завелся — и поехали", – рассказала Светлана.

Бензовоз она оставила в поле и пошла за соседом "дядей Валиком", потому что боялась ехать по полю за рулем.

"Соседка — такая боевая девка, ездила везде, смотрела, где что есть. Говорит, там есть "Урал", я попробовала – он заводится, тронула газ — едет. Поехали куда-нибудь перегоним. Поехали!" – рассказал Валентин.

Сначала бензовоз хотели просто поджечь, но решили несколько дней подождать. За это время солярку начали сливать местные. Решили, отогнать его в больницу Дымера.

Главврач больницы Татьяна Дивиденко рассказала, что света тогда не было, использовали электрогенераторы, топлива для них оставалось на 4-5 дней.

"Спросила, где взял". "Украл". "Где украл?". "У кацапов". "Ну и слава богу, и молодец", – рассказала главврач.

Валентин говорит, что также с соседом угнали у россиян С-300 и спрятали в лесу и поставили возле него табличку "заминировано". "Но кацапы его нашли, подорвали", – с сожалением сказал он.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.