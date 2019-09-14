Как минимум, вдвое. Гончарук заявил об увеличении команды Кабмина

Алексей Гончарук (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увеличение правительственной команды, "как минимум, вдвое". Об этом он заявил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мне кажется, что нам просто надо очень хорошо поработать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться. Я не хочу анонсировать громкие назначения, но за следующий месяц наша команда возрастет, как минимум, вдвое и усилится такими же молодыми, честными и профессиональными людьми, которые будут менять страну", - заявил премьер.

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