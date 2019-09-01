Премьер Гончарук прокатился по зданию Кабмина на самокате: видео

Премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении к школьникам по случаю Дня знаний показал помещения Кабмина, проехав на электросамокате. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школы, очень разные школы, городах и селах…А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром", - отметил Гончарук.

Он убежден, что на тот момент Украина "уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире". "Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать", - уточнил он.

"А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом", - сказал Гончарук и проехался на электросамокате.

29 августа Верховная Рада поддержала назначение на должность главы правительства. За него проголосовали 290 народных депутатов. Гончарука

Читайте также: Алексей Гончарук – новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?