Как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского - Рейтинг

Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео Офиса президента)

64% украинцев, которые видели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его позитивно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

76% респондентов видели поздравление Зеленского, а 24% не смотрели его.

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22% тех, кто его видел, отнеслись к поздравлению нейтрально. 1% украинцев затруднились ответить.