Как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского - Рейтинг

64% украинцев, которые видели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его позитивно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
76% респондентов видели поздравление Зеленского, а 24% не смотрели его.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его:
22% тех, кто его видел, отнеслись к поздравлению нейтрально. 1% украинцев затруднились ответить.
- Опрос проведен 22-26 января 2020 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,0%.
- 31 декабря Зеленский поздравил украинцев с новым 2020 годом. Президент отметил, что, несмотря на все различия между гражданами Украины, нужно научиться быть единой страной каждый день. Это, по словам президента, должно стать национальной идеей Украины: жить вместе с уважением.