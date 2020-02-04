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Как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского - Рейтинг

Как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского - Рейтинг - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео Офиса президента)
04.02.2020, 12:03

13% опрошенных, которые видели новогоднее поздравление президента, негативно оценили его

64% украинцев, которые видели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его позитивно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг

76% респондентов видели поздравление Зеленского, а 24% не смотрели его. 

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22% тех, кто его видел, отнеслись к поздравлению нейтрально. 1% украинцев затруднились ответить. 

  • Опрос проведен 22-26 января 2020 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,0%.
  • 31 декабря Зеленский  поздравил украинцев с новым 2020 годом. Президент отметил, что, несмотря на все различия между гражданами Украины, нужно научиться быть единой страной каждый день. Это, по словам президента, должно стать национальной идеей Украины: жить вместе с уважением.
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Владимир Зеленский новогоднее поздравление
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