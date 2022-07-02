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"Как в концлагере". Террористы ДНР взяли в заложники более 10 000 мариупольцев — горсовет

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 14:55
Террорист ДНР и жители Мариуполя (Фото: EPA)

Террористы ДНР взяли в заложники и держат в своих "тюрьмах" более 10 000 жителей оккупированного и разрушенного Россией Мариуполя. Об этом сообщили в горсовете Мариуполя. 

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Более 10 000 жителей Мариуполя содержатся в "тюрьмах" в Еленовке, Макеевке и Донецке — они были незаконно задержаны российскими оккупантами. 

Отмечается, что люди находятся в ужасных условиях, которые напоминают концлагерь. 

"Люди закрыты в тесных камерах два на три метра по десять человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток — от психологической до физической. Оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать", — заявили в горсовете. 

Читайте также: Азовсталь – крепость Мариуполя. Как комбинат Ахметова готовился ко вторжению Путина

Дмитрий Гриниченко
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