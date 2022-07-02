"Как в концлагере". Террористы ДНР взяли в заложники более 10 000 мариупольцев — горсовет

Террористы ДНР взяли в заложники и держат в своих "тюрьмах" более 10 000 жителей оккупированного и разрушенного Россией Мариуполя. Об этом сообщили в горсовете Мариуполя.

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Более 10 000 жителей Мариуполя содержатся в "тюрьмах" в Еленовке, Макеевке и Донецке — они были незаконно задержаны российскими оккупантами.

Отмечается, что люди находятся в ужасных условиях, которые напоминают концлагерь.

"Люди закрыты в тесных камерах два на три метра по десять человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток — от психологической до физической. Оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать", — заявили в горсовете.

Украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о российском плене, из которого ее недавно освободили по обмену. По ее словам, отношение оккупантов в плену было ужасным, они не дали каких-либо комфортных для женщины вещей.

29 июня Украина вернула из плена 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 43 бойцов полка Нацгвардии "Азов". Всего в рамках нового обмена из плена вернулись 144 украинских военных.

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Дмитрий Гриниченко

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