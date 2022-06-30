Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит остров Змеиный после побега оттуда российских оккупантов.

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Снимки были сделаны сегодня, 30 июня.

"На сегодняшних снимках виден дым от горящих транспортных средств/построек в нескольких местах в северной части острова", – сказано в сообщении.

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Сегодня россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

В Минобороны России признали, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного, но назвали это собственным "шагом доброй воли".

Сейчас ВСУ контролируют Змеиный с помощью вооружения и авиации, но в планах – закрепление и физический контроль над островом.

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Оксана Житнюк

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