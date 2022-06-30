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Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 20:36
Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки - Фото
Скриншот из видео Генштаба

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит остров Змеиный после побега оттуда российских оккупантов.

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Снимки были сделаны сегодня, 30 июня.

"На сегодняшних снимках виден дым от горящих транспортных средств/построек в нескольких местах в северной части острова", – сказано в сообщении.

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Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки

Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки

Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки

  • Сегодня россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ. 
  • В Минобороны России признали, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного, но назвали это собственным "шагом доброй воли".
  • Сейчас ВСУ контролируют Змеиный с помощью вооружения и авиации, но в планах – закрепление и физический контроль над островом. 

Читайте также: Кулеба о Змеином: Россияне всегда пытаются приуменьшить свои провалы

Оксана Житнюк
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спутник остров Змеиный
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