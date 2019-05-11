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11.05.2019, 09:45

Как Зеленский будет набирать министров и замов: поясняет Данилюк

Как Зеленский будет набирать министров и замов: поясняет Данилюк - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению советника, будет успешен президент Владимир Зеленский или нет, зависит от того, соберет ли он "команду профи с правильными ценностями"

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Кандидат на топ-должность при президенте Владимире Зеленском - в АП, МИД, СБУ, ГПУ, СНБО и так далее - должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев, причем все интервьюеры должны будут его утвердить. Только затем он может рассчитывать на кресло, заявил советник избранного президента Александр Данилюк, интервью с которым читайте сегодня на LIGA.net.

Идея состоит в том, что Зеленский формирует "номинационный комитет" из трех-пяти ключевых членов команды, которые рассматривают претендентов по ряду заранее определенных критериев; в итоге должно быть принято желательно консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.

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На первом этапе нужно отобрать "очень много" людей - десятки, говорит экс-глава Минфина при Петре Порошенко.

"Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, а не так, как Петр Алексеевич мне хотел навязать замов в Минфин", - пояснил он.

По словам Данилюка, если в команде Зеленского начнутся договорняки, квоты, списки, то "качественные люди во власть не пойдут".

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Теги: Владимир Зеленский, Александр Данилюк, кадровые назначения
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