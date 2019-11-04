Какие фракции ходят на заседания Рады, а какие прогуливают - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями Верховной Рады пленарных заседаний в октябре. Об этом КИУ сообщает в Facebook.
В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 нардепов, или 89% от текущего состава парламента.
Лучшие показатели посещаемости - у Слуги народа (92% в среднем), Европейской солидарности (87%) и Голоса (86%).
Реже ходят на пленарные заседания депутаты из ОПЗЖ (80%) и Батькивщины (79%).
В целом, отмечают в КИУ, показатели посещаемости остаются высокими, но по сравнению с предыдущим месяцем они уменьшились: -9% у Батькивщины, -8% у Голоса, -5% у ОПЗЖ и -2% у Слуги народа. Посещаемость среди депутатов Евросолидарности осталась на том же уровне.
Читайте также: Кто из депутатов прогулял большинство голосований - КИУ