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Какие фракции ходят на заседания Рады, а какие прогуливают - КИУ

Какие фракции ходят на заседания Рады, а какие прогуливают - КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.11.2019, 12:14

В среднем показатели высокие, в лидерах - президентская фракция

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями Верховной Рады пленарных заседаний в октябре. Об этом КИУ сообщает в Facebook.

В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 нардепов, или 89% от текущего состава парламента.

Лучшие показатели посещаемости - у Слуги народа (92% в среднем), Европейской солидарности (87%) и Голоса (86%).

Реже ходят на пленарные заседания депутаты из ОПЗЖ (80%) и Батькивщины (79%).

В целом, отмечают в КИУ, показатели посещаемости остаются высокими, но по сравнению с предыдущим месяцем они уменьшились: -9% у Батькивщины, -8% у Голоса, -5% у ОПЗЖ и -2% у Слуги народа. Посещаемость среди депутатов Евросолидарности осталась на том же уровне.

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