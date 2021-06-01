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Какими действиями властей украинцы довольны и недовольны больше всего – опрос

01.06.2021, 19:29
Какими действиями властей украинцы довольны и недовольны больше всего – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украинцы больше всего довольны тем, как власти Украины обеспечивают обороноспособность, а также свободу слова в стране – 2017 украинцев оценили деятельность властей на 2,9 балла из пяти. Об этом говорится в опросе Центра Разумкова за 21-26 мая. 

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Респонденты оценили деятельность властей по решению проблем в каждой из перечисленных сфер следующим образом (1 – минимальный балл, 5 – максимальный – ред.): 

1. Обеспечение свободы слова - 2,9 балла; 

2. Укрепление обороноспособности страны - 2,9;

3. Обеспечение демократии - 2,8;

4. Обеспечение межнационального согласия в обществе - 2,7;

5. Обеспечение прав и свобод граждан - 2,7;

6. Внешняя политика - 2,7;

7. Улучшения международного имиджа Украины - 2,7;

8. Образование - 2,5;

9. Противодействие распространению СOVID-19, осуществление мер по предотвращению негативных последствий эпидемии - 2,5;

10. Обеспечение стабильности в обществе - 2,3;

11. Соблюдение законности государственными служащими - 2,2;

12. Оплата труда - 2,2;

13. Здравоохранение - 2,2;

14. Социальная защита (социальные выплаты, пособия, субсидии и т.д.) - 2,2;

15. Пенсионное обеспечение - 2,1;

16. Улучшение экономического положения страны - 2,1;

17. Повышение уровня благосостояния граждан - 2,0;

18. Уменьшение влияния олигархов - 1,9;

19. Борьба с коррупцией - 1,8;

20. Уровень цен и тарифов - 1,6.

Исследование проведено с 21 по 26 мая 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%. Исследование проводилось при финансовой поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Станислав Стороженко
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исследование опрос центр Разумкова власти
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