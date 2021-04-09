Украинцы оценили угрозу полномасштабного вторжения России – результаты соцопроса
36% украинцев считают, что есть высокая вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, 12% – не видят никакой угрозы. Об этом говорят данные опроса, опубликованные социологической группой Рейтинг.
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Социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса в декабре 2018-го, когда россияне захватили украинские катера южнее Керченского пролива):
Высокая угроза вторжения РФ – 36% (21%);
Средняя – 31% (29%);
Низкая – 15% (17%);
Нет никакой угрозы – 12% (21%);
Тяжело ответить – 6% (11%).
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Больше всего верят в угрозу полномасштабного вторжения РФ на западе (48% считают высокой – 8% низкой) и в центре Украины (39% – 8%), меньше всего – на востоке (24% – 25%) и Юге (26% – 15%).
Также больше всего верит в высокую угрозу электорат Радикальной партии (52%), Украинской стратегии Гройсмана (49%), Свободы (48%) и Евросолидарности (48%). Меньше всего – электорат партии Шария (40% считают, что угрозы нет), ОПЗЖ (39%) и партии Мураева Наши (33%).
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