Украинцы оценили угрозу полномасштабного вторжения России – результаты соцопроса

36% украинцев считают, что есть высокая вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, 12% – не видят никакой угрозы. Об этом говорят данные опроса, опубликованные социологической группой Рейтинг.

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Социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса в декабре 2018-го, когда россияне захватили украинские катера южнее Керченского пролива):

Высокая угроза вторжения РФ – 36% (21%);

Средняя – 31% (29%);

Низкая – 15% (17%);

Нет никакой угрозы – 12% (21%);

Тяжело ответить – 6% (11%).

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Больше всего верят в угрозу полномасштабного вторжения РФ на западе (48% считают высокой – 8% низкой) и в центре Украины (39% – 8%), меньше всего – на востоке (24% – 25%) и Юге (26% – 15%).

Также больше всего верит в высокую угрозу электорат Радикальной партии (52%), Украинской стратегии Гройсмана (49%), Свободы (48%) и Евросолидарности (48%). Меньше всего – электорат партии Шария (40% считают, что угрозы нет), ОПЗЖ (39%) и партии Мураева Наши (33%).

Подробную разбивку смотрите на графиках (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

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Марк Сировой

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