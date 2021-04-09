Хомчак о стягивании войск РФ: Сказать, что вокруг Украины сжимается кольцо – такого нет

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прокомментировал ситуацию со стягиванием российских военных к границе с Украиной. По его словам, пока ситуация контролируемая и не безвыходная. Об этом генерал заявил в эфире передачи Право на владу на канале 1+1.

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Он отметил, что ситуация на фронте Украины остается серьезной уже седьмой год "и не было дня, чтобы, она не была серьезной", но пока это все ограничивается лишь периодами обострения – периодическим увеличением обстрелов, потерями среди украинцев и провокациями агрессора.

"Сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины – это, наверное, будет преувеличение, потому что за пределами границы мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают со всех уголков страны под видом учений. Но на сегодня это такое количество, что сказать о том, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная – нет, это не так", – подчеркнул генерал.

Он заявил, что ситуация контролируемая, вооруженные силы готовы к реагированию на обострение ситуации как на временно оккупированных территориях, так и вдоль всего украинско-российской границы. "На все провокации, на все действия противника у нас запланированы соответствующие мероприятия по немедленному реагированию", – отметил Хомчак.

30 марта 2021 года Хомчак заявил о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне начали создавать большой военный лагерь и стягивать технику.

9 апреля в Белом доме заявили, что на границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года.

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Дарья Мостовая

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