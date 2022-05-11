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Канада и Германия договорились усилить экономическую изоляцию России

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 07:18
Канада и Германия договорились усилить экономическую изоляцию России - Фото
Джастин Трюдо и Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились усилить экономическую изоляцию России и обязались продолжать оказывать поддержку Украине. Такое решения согласовали лидеры стран в ходе телефонного разговора, сообщается на сайте правительства Канады. 

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"Мы высоко оценили мужество украинского народа, подтвердили нашу решительную поддержку Президента Владимира Зеленского и его правительства", – говорится на сайте правительства. 

В заявлении отмечается, что лидеры будут координироваться в  поддержке Украины и еще больше изолировать Россию в экономическом плане.

Трюдо и Шольц также обсудили последствия войны России в Украине, в том числе для продовольственной и энергетической безопасности. 

  • 10 мая Шольц и Макрон заявили, что хотят внести изменения в правила принятия решений в ЕС, позволив принимать решений квалифицированным большинством, а не единогласно, чтобы избежать политического тупика.

Читайте также: Шольц: Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну, и он ее не выиграет

Наталия Фреик
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