Канада расширила санкции против РФ: в списке – поставщики компонентов к "калибрам"
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщили на официальном сайте МИД государства.
"Сегодня мы посылаем четкий месседж российским чиновникам и организациям, которыми они руководят: мы поддерживаем народ Украины, защищающий свои права перед лицом неоправданных и агрессивных действий Путина", – сказала Жоли.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Канада объявила о санкциях в координации со США и Великобританией. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц, зарегистрированных в России и на Кипре.
В санкционный список попали логистические предприятия, компании, поставляющие компоненты к ракетам типа "калибр" и беспилотникам, а также предоставляющие страховые, ремонтные и исследовательские услуги министерству обороны государства-агрессора.
Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы для изготовления оружия и ведения войны против Украины. Речь идет о взрывчатых веществах, детонаторах, в том числе используемых в горнодобывающей промышленности и строительстве.
- 15 ноября 2023 года сообщалось, что Россия в обход санкций купила канадскую систему обнаружения беспилотников SkyEye.
- 15 февраля стало известно, что Канада сняла санкции с четырех человек, в том числе бывшей жены миллиардера Михаила Фридмана Ольги Айзиман.
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