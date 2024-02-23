Канада расширила санкции против РФ: в списке – поставщики компонентов к "калибрам"

Всего же в санкционный список попали 10 физических и 153 юридических лиц

Мелани Жоли (Фото: Reuters)

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщили на официальном сайте МИД государства.

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"Сегодня мы посылаем четкий месседж российским чиновникам и организациям, которыми они руководят: мы поддерживаем народ Украины, защищающий свои права перед лицом неоправданных и агрессивных действий Путина", – сказала Жоли.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Канада объявила о санкциях в координации со США и Великобританией. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц, зарегистрированных в России и на Кипре.

В санкционный список попали логистические предприятия, компании, поставляющие компоненты к ракетам типа "калибр" и беспилотникам, а также предоставляющие страховые, ремонтные и исследовательские услуги министерству обороны государства-агрессора.

Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы для изготовления оружия и ведения войны против Украины. Речь идет о взрывчатых веществах, детонаторах, в том числе используемых в горнодобывающей промышленности и строительстве.

15 ноября 2023 года сообщалось, что Россия в обход санкций купила канадскую систему обнаружения беспилотников SkyEye.

15 февраля стало известно, что Канада сняла санкции с четырех человек, в том числе бывшей жены миллиардера Михаила Фридмана Ольги Айзиман.

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