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Росія в обхід санкцій купила канадську систему виявлення БПЛА SkyEye – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 11:48
Росія в обхід санкцій купила канадську систему виявлення БПЛА SkyEye – росЗМІ - Фото
SkyEye (Фото - skycope.com)

Російський технологічний університет МІРЕА придбав та отримав систему виявлення безпілотників SkyEye канадської компанії Skycope Technologies. Інформацію про це російське Агентство виявило на сайті держзакупівель країни-агресора.

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За даними видання, контракт на сайті держзакупівель РФ був відкритий 11 травня, а вже 7 червня вищий навчальний заклад отримав SkyEye. Вартість контракту склала 4,5 млн рублів. Там зазначають, що ввезення такого обладнання до Росії, ймовірно, порушує санкції Канади.

Постачальником обладнання за контрактом є приватний підприємець, який доклав до держконтракту декларацію Євразійського економічного союзу на ввезення систем SkyEye від січня 2023 року, видану московській компанії Техком.

За даними компанії-виробника, радар-детектор SkyEye важить менше ніж 10 кг і може бути розгорнутий за п'ять хвилин. Система "веде" до 14 цілей одночасно, здатна виявити дрон на дистанції до 35 км на відкритій місцевості та на дистанції до 10 км в умовах міської забудови.

Бібліотека розпізнавання БПЛА радара містить понад 330 моделей, а система штучного інтелекту дозволяє практично безпомилково ідентифікувати "небібліотечні" дрони.

Агентство зазначає, що виш, який придбав SkyEye (раніше він називався Московський інститут радіотехніки, електроніки та автоматики), займається розробкою систем протидії дронам. Одночасно з купівлею радара він придбав три антидронові рушниці "Дрон 1200" виробництва Китаю.

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Сергій Бережний
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