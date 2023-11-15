Россия в обход санкций купила канадскую систему обнаружения БПЛА SkyEye – рос СМИ

Российский технологический университет МИРЭА приобрел и получил систему обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies. Информацию об этом российское Агентство обнаружило на сайте госзакупок страны-агрессора.

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По данным издания, контракт на сайте госзакупок РФ был открыт 11 мая, а уже 7 июня вуз получил SkyEye. Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей. Там отмечают, что ввоз такого оборудования в Россию, вероятно, нарушает санкции Канады.

Поставщиком оборудования по контракту значится частный предприниматель, который приложил к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании Техком.

По данным компании-производителя, радар-детектор SkyEye весит менее 10 кг и может быть развернут за пять минут. Система "ведет" до 14 целей одновременно, способна обнаружить дрон на дистанции до 35 км на открытой местности и на дистанции до 10 км в условиях городской застройки.

Библиотека распознавания БПЛА радара содержит более 330 моделей, а система искусственного интеллекта позволяет практически безошибочно идентифицировать "небиблиотечные" дроны.

Агентство отмечает, что вуз, который приобрел SkyEye (ранее он назывался Московский институт радиотехники, электроники и автоматики), занимается разработкой систем противодействия дронам. Одновременно с покупкой радара он приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" производства Китая.

18 октября 2023 года сообщалось, что в российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить компоненты западного производства.

В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

в ГУР Минобороны. 1 ноября сообщалось, что окружной суд Роттердама приговорил гражданина России к 18 месяцам тюремного заключения и оштрафовал его компанию на 200 000 евро за нарушение режима санкций.

В тот же день появилась информация, что три гражданина РФ предстанут перед судом в США по обвинению в обходе санкций и контрабанде в РФ электроники, которую уже находили в российской военной технике в Украине.

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