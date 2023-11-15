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Россия в обход санкций купила канадскую систему обнаружения БПЛА SkyEye – рос СМИ

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 11:48
Россия в обход санкций купила канадскую систему обнаружения БПЛА SkyEye – рос СМИ - Фото
SkyEye (Фото - skycope.com)

Российский технологический университет МИРЭА приобрел и получил систему обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies. Информацию об этом российское Агентство обнаружило на сайте госзакупок страны-агрессора. 

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По данным издания, контракт на сайте госзакупок РФ был открыт 11 мая, а уже 7 июня вуз получил SkyEye. Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей. Там отмечают, что ввоз такого оборудования в Россию, вероятно, нарушает санкции Канады. 

Поставщиком оборудования по контракту значится частный предприниматель, который приложил к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании Техком.

По данным компании-производителя, радар-детектор SkyEye весит менее 10 кг и может быть развернут за пять минут. Система "ведет" до 14 целей одновременно, способна обнаружить дрон на дистанции до 35 км на открытой местности и на дистанции до 10 км в условиях городской застройки. 

Библиотека распознавания БПЛА радара содержит более 330 моделей, а система искусственного интеллекта позволяет практически безошибочно идентифицировать "небиблиотечные" дроны.

Агентство отмечает, что вуз, который приобрел SkyEye (ранее он назывался Московский институт радиотехники, электроники и автоматики), занимается разработкой систем противодействия дронам. Одновременно с покупкой радара он приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" производства Китая.

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Читайте также: Канада ввела новые санкции против России: в списке 42 человека и 21 организация

Сергей Бережной
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