Суд в Нидерландах приговорил россиянина к тюремному заключению за нарушение санкций ЕС

Окружной суд Роттердама приговорил гражданина России к 18 месяцам тюремного заключения и оштрафовал его компанию на 200 000 евро за нарушение режима санкций. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, приговор 56-летнему гражданину РФ, которого обвинение называет "Дмитрий К.", был вынесен заочно, так как он в прошлом году сбежал в Россию после освобождения из-под стражи.

Суд счел доказанным, что компания, которой руководил обвиняемый, в течение шести лет поставляла в Россию через третьи страны электронные компоненты и другие подсанкционные товары двойного назначения, хотя обвиняемый был полностью осведомлен о санкциях в отношении России.

Обвиняемый подделывал данные о конечных получателях его поставок. Суд посчитал, что фактически обход санкций стал "основной бизнес-моделью" обвиняемого.

"Своими действиями он сознательно и намеренно обошел санкции Европейского Союза и действовал вопреки национальному и международному праву", — заявил суд.

1 ноября прокуратура Нью-Йорка заявила, что три гражданина России предстанут перед судом в США по обвинению в обходе санкций и контрабанде в РФ электроники двойного назначения.

18 октября 2023 года сообщалось, что в российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить компоненты западного производства.

В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

в ГУР Минобороны. Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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