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Суд в Нидерландах приговорил россиянина к тюремному заключению за нарушение санкций ЕС

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 14:56
Суд в Нидерландах приговорил россиянина к тюремному заключению за нарушение санкций ЕС - Фото
Окружной суд Роттердама (Фото - сайт суда)

Окружной суд Роттердама приговорил гражданина России к 18 месяцам тюремного заключения и оштрафовал его компанию на 200 000 евро за нарушение режима санкций. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, приговор 56-летнему гражданину РФ, которого обвинение называет  "Дмитрий К.", был вынесен заочно, так как он в прошлом году сбежал в Россию после освобождения из-под стражи.

Суд счел доказанным, что компания, которой руководил обвиняемый, в течение шести лет поставляла в Россию через третьи страны электронные компоненты и другие подсанкционные товары двойного назначения, хотя обвиняемый был полностью осведомлен о санкциях в отношении России.

Обвиняемый подделывал данные о конечных получателях его поставок. Суд посчитал, что фактически обход санкций стал "основной бизнес-моделью" обвиняемого.

"Своими действиями он сознательно и намеренно обошел санкции Европейского Союза и действовал вопреки национальному и международному праву", — заявил суд.

1 ноября прокуратура Нью-Йорка заявила, что три гражданина России предстанут перед судом в США по обвинению в обходе санкций и контрабанде в РФ электроники двойного назначения.

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Сергей Бережной
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