Суд у Нідерландах засудив росіянина до ув'язнення за порушення санкцій ЄС

Окружний суд Роттердама засудив громадянина Росії до 18 місяців ув'язнення та оштрафував його компанію на 200 000 євро за порушення режиму санкцій. Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомляється, вирок 56-річному громадянину РФ, якого сторона обвинувачення називає "Дмитро К.", було винесено заочно, оскільки він минулого року втік до Росії після звільнення з-під варти.

Суд вважав доведеним, що компанія, якою керував обвинувачений, протягом шести років постачала в Росію через треті країни електронні компоненти та інші підсанкційні товари подвійного призначення, хоча обвинувачений був повністю обізнаний із санкціями щодо Росії.

Обвинувачений підробляв дані про кінцевих одержувачів його постачання. Суд вважав, що фактично обхід санкцій став "основною бізнес-моделлю" обвинуваченого.

"Своїми діями він свідомо та навмисно обійшов санкції Європейського Союзу і діяв усупереч національному та міжнародному праву", – заявив суд.

1 листопада прокуратура Нью-Йорка заявила, що троє громадян Росії стануть перед судом у США за обвинуваченням в обході санкцій і контрабанді в РФ електроніки подвійного призначення.

18 жовтня 2023 року повідомлялося, що в російських ракетах Х-101 і дронах-камікадзе Shahed-136 продовжують знаходити компоненти західного виробництва.

У російській ракеті Торнадо-С, зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили LIGA.net в ГУР Міноборони.

в ГУР Міноборони. Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

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