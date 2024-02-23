Канада розширила санкції проти РФ: у списку – постачальники компонентів до "калібрів"

Всього ж до санкційного списку потрапили 10 фізичних та 153 юридичних осіб

Мелані Жолі (Фото: Reuters)

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС держави.

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"Сьогодні ми посилаємо чіткий меседж російським посадовцям і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який сміливо захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна", – сказала Жолі.

Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, Канада оголосила про санкції у координації з США та Великою Британією. Вони стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб, зареєстрованих в Росії та на Кіпрі.

В санкційний список потрапили логістичні підприємства, компанії, які постачають компоненти для ракет типу "калібр" і безпілотників, а також надають страхові, ремонтні та дослідницькі послуги міністерству оборони держави-агресора.

Крім цього, запроваджується заборона на експорт до РФ товарів, які можуть бути використані для виготовлення зброї та ведення війни проти України. Мова йде про вибухові речовини, детонатори, у тому числі й ті, що використовуються в гірничодобувній промисловості та будівельній справі.

15 листопада 2023 року повідомлялося, що Росія в обхід санкцій купила канадську систему виявлення безпілотників SkyEye.

15 лютого стало відомо, що Канада зняла санкції із чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман.

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