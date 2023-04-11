Канада ввела санкции против компаний и лиц из Беларуси и РФ и связанных с Группой Вагнера

Правительство Канады ввело санкции против девяти организаций, связанных с беларуским финансовым сектором, чтобы еще больше оказать давление на российских посредников в Беларуси, а также против ряда физических лиц и компаний РФ, в том числе связанных с террористической организацией Группа Вагнера. Списки санкций опубликованы на сайте правительства Канады.

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Под санкции Канады попали девять организаций, связанных с финансовым сектором Беларуси:

→ Приорбанк;

→ Белвнешэкономбанк (BelVEB);

→ БПС-Сбербанк;

→ Банк ВТБ;

→ Белгазпромбанк;

→ Статусбанк;

→ Беларусбанк

→ Национальный банк Республики Беларусь;

→ Белагропромбанк.

Также Канада ввела санкции против 34 организаций, причастных к развязанной российским диктатором Владимиром Путиным войне, в том числе против нескольких объектов безопасности, связанных с террористической организацией Группа Вагнера и авиационным сектором.

В списке санкций среди прочих есть компания "Конкорд Менеджмент энд Консалтинг", которая принадлежит основанной главарем Группы Вагнера Евгением Пригожиным группе "Конкорд". Также санкции введены против ряда авиакомпаний и предприятий, связанных с военной отраслью.

Канада ввела санкции и против 14 физлиц, причастных к войне и связанных с Группой Вагнера и авиационным сектором. В списке указаны:

→ Александр Иванов (пресс-секретарь Группы Вагнера в ЦАР);

→ Валерий Захаров (сотрудник Группы Вагнера, который занимал должность советника президента ЦАР по нацбезопасности);

→ Николай Паньков (замминистра обороны РФ);

→ Андрей Комогорцев (гендиректор Рыбинского завода приборостроения - предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ);

→ Виктор Мячин (соучредитель кооператива "Озеро", который также учреждал Путин);

→ Сергей Руднов (основной владелец Комсомольской правды, владелец Балтийской медиагруппы);

→ Ильхам Рахимов (российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина);

→ Николай Егоров (замглавы правления Антипинского НПЗ);

→ Алексей Исайкин (создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр");

→ Вадим Добров (гендиректор АО "Научно-производственное предприятие "Исток");

→ Владимир Иванов (гендиректор АО "Энергия");

→ Леонид Пономарев (гендиректор АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь");

→ Рустам Минниханов (глава Татарстана);

→ Гульсина Минниханова (супруга главы Татарстана).

В октябре 2022-го Канада ввела санкции против россиян, причастных к кремлевской пропаганде.

Сегодня Трюдо объявил, что Канада передаст Украине штурмовые винтовки, патроны и пулеметы.

Оксана Житнюк

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