Канада ввела санкции против компаний и лиц из Беларуси и РФ и связанных с Группой Вагнера
Правительство Канады ввело санкции против девяти организаций, связанных с беларуским финансовым сектором, чтобы еще больше оказать давление на российских посредников в Беларуси, а также против ряда физических лиц и компаний РФ, в том числе связанных с террористической организацией Группа Вагнера. Списки санкций опубликованы на сайте правительства Канады.
Под санкции Канады попали девять организаций, связанных с финансовым сектором Беларуси:
→ Приорбанк;
→ Белвнешэкономбанк (BelVEB);
→ БПС-Сбербанк;
→ Банк ВТБ;
→ Белгазпромбанк;
→ Статусбанк;
→ Беларусбанк
→ Национальный банк Республики Беларусь;
→ Белагропромбанк.
Также Канада ввела санкции против 34 организаций, причастных к развязанной российским диктатором Владимиром Путиным войне, в том числе против нескольких объектов безопасности, связанных с террористической организацией Группа Вагнера и авиационным сектором.
В списке санкций среди прочих есть компания "Конкорд Менеджмент энд Консалтинг", которая принадлежит основанной главарем Группы Вагнера Евгением Пригожиным группе "Конкорд". Также санкции введены против ряда авиакомпаний и предприятий, связанных с военной отраслью.
Канада ввела санкции и против 14 физлиц, причастных к войне и связанных с Группой Вагнера и авиационным сектором. В списке указаны:
→ Александр Иванов (пресс-секретарь Группы Вагнера в ЦАР);
→ Валерий Захаров (сотрудник Группы Вагнера, который занимал должность советника президента ЦАР по нацбезопасности);
→ Николай Паньков (замминистра обороны РФ);
→ Андрей Комогорцев (гендиректор Рыбинского завода приборостроения - предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ);
→ Виктор Мячин (соучредитель кооператива "Озеро", который также учреждал Путин);
→ Сергей Руднов (основной владелец Комсомольской правды, владелец Балтийской медиагруппы);
→ Ильхам Рахимов (российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина);
→ Николай Егоров (замглавы правления Антипинского НПЗ);
→ Алексей Исайкин (создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр");
→ Вадим Добров (гендиректор АО "Научно-производственное предприятие "Исток");
→ Владимир Иванов (гендиректор АО "Энергия");
→ Леонид Пономарев (гендиректор АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь");
→ Рустам Минниханов (глава Татарстана);
→ Гульсина Минниханова (супруга главы Татарстана).
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