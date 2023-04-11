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Шмыгаль приехал к Трюдо за оружием: Канада дает штурмовые винтовки, пулеметы и патроны

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 21:07
Шмыгаль приехал к Трюдо за оружием: Канада дает штурмовые винтовки, пулеметы и патроны - Фото
Джастин Трюдо (фото - ЕРА)

Канада передаст Украине штурмовые винтовки, патроны и пулеметы. Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время общего брифинга с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, который сегодня находится с визитом в Канаде.

Трюдо подчеркнул, что Канада помогает Украине защищать себя, отправляя военную помощь, в том числе танки, оружие, амуницию. Он объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

Канада отправит в Украину 21 000 штурмовых винтовок, 38 пулеметов,  2,4 млн патронов.

  • В госбюджете на 2023 год Канада заложила $1,8 млрд финансовой и военной помощи для Украины.
  • В марте Канада на год продлила действие программы, созданной для поддержки украинцев, пострадавших от российского вторжения.
  • Анонсируя визит в Канаду, Шмыгаль говорил, что Украине нужна тяжелая бронетехника, боеприпасы для гаубиц и для танков, чтобы организовать контрнаступление ВСУ.
Оксана Житнюк
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канада Джастин Трюдо военная помощь
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