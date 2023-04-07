Шмыгаль посетит Канаду: будет договариваться о военной помощи и всесторонней поддержке
Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Канаду с официальным визитом в ближайшие недели. Он обсудит военную помощь, а также экономическую и дипломатическую поддержку для Украины. Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.
Как пишет издание, Шмыгаль посетит государство с целью поиска боеприпасов и бронетехники для контрнаступления, которое должно состояться весной-летом.
"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасы для гаубиц и боеприпасы для танков. Это крайне важно для организации нашего контрнаступления", – сказал он в интервью.
Шмыгаль отметил, что его визит будет включать в себя подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в атомной промышленности. Также украинское правительство хотело бы, чтобы Канада предложила страхование военных рисков для тех канадских компаний, которые инвестируют в Украину, сообщил премьер.
"Если канадская компания решит инвестировать деньги в Украину, мы будем просить канадское правительство создать какой-то механизм поддержки канадских инвестиций", – сказал Шмыгаль.
Министр будет стремиться к поддержке со стороны Канады относительно Киевского договора безопасности и Формулы мира президента Зеленского, которая включает в себя вывод российских войск, создание спецтрибунала и меры по обеспечению ядерной безопасности, пишет издание.
- В госбюджете на 2023 год Канада заложила $1,8 млрд финансовой и военной помощи для Украины.
- В марте Канада на год продлила действие программы, созданной для поддержки украинцев, пострадавших от российского вторжения.
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