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Канада закрыла свое небо от белорусских самолетов и авиаоператоров

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 02:26

Небо над Канадой закрыли и для самолетов из Беларуси, сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в твиттере.

"Мы запрещаем самолетам Беларуси использовать канадское авиапространство в связи с поддержкой российской агрессии в Украине", – написал Альгабра.

Также запрет касается белорусских авиаоператоров, сообщили в официальном твиттере Transport Canada.

"Все воздушные суда, прямо или косвенно принадлежащие, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином любой страны в Российской Федерации или Беларуси запрещено входить, выходить из воздушного пространства Канады или облетать его", – говорится в сообщении.

Это действия в рамках санкций против россии и ее союзников в войне против Украины.

Катерина Амеліна
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канада санкции вторжение в украину война с россией беларусь
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