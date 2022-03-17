Канада закрыла свое небо от белорусских самолетов и авиаоператоров

Небо над Канадой закрыли и для самолетов из Беларуси, сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в твиттере.

"Мы запрещаем самолетам Беларуси использовать канадское авиапространство в связи с поддержкой российской агрессии в Украине", – написал Альгабра.

Также запрет касается белорусских авиаоператоров, сообщили в официальном твиттере Transport Canada.

"Все воздушные суда, прямо или косвенно принадлежащие, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином любой страны в Российской Федерации или Беларуси запрещено входить, выходить из воздушного пространства Канады или облетать его", – говорится в сообщении.

Это действия в рамках санкций против россии и ее союзников в войне против Украины.

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.