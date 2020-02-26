Кандидат Слуги народа может уступить на довыборах в Раду - опрос Рейтинга

Юлия Светличная (Фото: пресс-служба ХОГА)

Самовыдвиженка и бывшая глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная стала лидером рейтинга кандидатов в депутаты Верховной Рады в избирательном округе №179 в Харьковской области. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг.

За Светличную готовы проголосовать 62,3% опрошенных среди тех, кто собирается пойти на выборы и определился с предпочтениями.

За кандидата от Слуги народа Викторию Алексейчук готовы проголосовать 12,5%, за кандидата от ОПЗЖ Александра Диденко - 8,5%. Остальные кандидаты набирают меньше 2% голосов.

При этом за Слугу народа по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8% избирателей, на втором месте - ОПЗЖ, ее поддерживают 30,4%, Батькивщина получила бы 4,8%, Радикальная партия - 4,2%.

Опрос проводился 15-22 февраля среди 1200 жителей избирательного округа №179 от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

3 февраля СН выдвинула Алексейчук кандидатом на 179 округе.

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