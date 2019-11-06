Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА Кучера: кто он

Алексей Кучер (фото - Олексій Кучер/Facebook)

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской облгосадминистрации - им стал нардеп от Слуги народа Алексей Кучер.

"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.

До карьеры в политике тот работал адвокатом. В частности, он участвовал в так называемом деле о рюкзаках, связанном с сыном главы МВД Арсена Авакова Александром. Кучер защищал Владимира Литвина - представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков. Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

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Помимо того, Кучер был фигурантом расследования Схем. По информации журналистов, он может иметь связь с бывшим помощником сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки - Артема Пшонки.

Согласно декларации Кучера в НАПК, он и его жена владеют несколькими квартирами в Харькове, пятью автомобилями, жилым домом и земельными участками в Харьковской области. Также на счетах нардепа хранятся 77 биткоинов (эквивалентно примерно $300 000) и $87 000. На счетах его жены - чуть более $200 000.

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