В СН определились с кандидатом на промежуточных выборах в Раду

Виктория Алексейчук (Фото: Yevheniya Kravchuk/Facebook)

Виктория Алексейчук выдвинута кандидатом в депутаты Верховной Рады от парии Слуга народа на 179 округе в Харьковской области. Такое решение было принято на съезде партии, сообщает в Facebook замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

Алексейчук - юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Летом баллотировалась в депутаты от Слуги народа на 174 округе в Харькове, где уступила самовыдвиженцу Александру Фельдману.