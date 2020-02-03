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В СН определились с кандидатом на промежуточных выборах в Раду

В СН определились с кандидатом на промежуточных выборах в Раду - Фото
Виктория Алексейчук (Фото: Yevheniya Kravchuk/Facebook)
03.02.2020, 11:02

Выборы на 179 округе в Харьковской области состоятся 15 марта

Виктория Алексейчук выдвинута кандидатом в депутаты Верховной Рады от парии Слуга народа на 179 округе в Харьковской области. Такое решение было принято на съезде партии, сообщает в Facebook замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

Алексейчук - юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Летом баллотировалась в депутаты от Слуги народа на 174 округе в Харькове, где уступила самовыдвиженцу Александру Фельдману.

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верховная рада выборы Виктория Алексейчук
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