Кандидат в главы САП объяснил задержку с назначением: у генпрокурора потеряли документы
Кандидат на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса генпрокурора потеряли его документы, поэтому дополнительная спецпроверка может длиться до 50 дней. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.
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"Мне работники кадровых подразделений Офиса генпрокурора позвонили, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я им привез заново. Потом потеряли мои дипломы", – рассказал Клименко.
Кандидат на должность руководителя САП сообщил, что проверка должна быть не более 25 дней, однако ее могут провести и после объявления победителя.
"Могут сейчас провести (проверку, – ред.), затем определить победителя и повторно по победителю еще провести. Это уже 50 дней", – рассказал Клименко.
Он добавил, что не знает, какие еще основания может придумать комиссия, чтобы затянуть процесс и не объявлять его победителем.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020 года. Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ.
- В сентябре 2021 года Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Байдена.
- Центр противодействия коррупции заявил, что Офис генпрокурора незаконно начал повторную спецпроверку по кандидату на должность руководителя САП Синюку, занявшему второе место в рейтинге по результатам конкурса. ЦПК считает, что ОГП тем самым ищет возможность не назначать на должность настоящего победителя Клименко.
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