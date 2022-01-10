Кандидат в главы САП объяснил задержку с назначением: у генпрокурора потеряли документы

Кандидат на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса генпрокурора потеряли его документы, поэтому дополнительная спецпроверка может длиться до 50 дней. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мне работники кадровых подразделений Офиса генпрокурора позвонили, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я им привез заново. Потом потеряли мои дипломы", – рассказал Клименко.

Кандидат на должность руководителя САП сообщил, что проверка должна быть не более 25 дней, однако ее могут провести и после объявления победителя.

"Могут сейчас провести (проверку, – ред.), затем определить победителя и повторно по победителю еще провести. Это уже 50 дней", – рассказал Клименко.

Он добавил, что не знает, какие еще основания может придумать комиссия, чтобы затянуть процесс и не объявлять его победителем.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.