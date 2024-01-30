Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, стоит ли отвечать на звонок Путина
Экс-премьер Финляндии Александр Стубб в прямом эфире поспорил с бывшим главой финской дипломатии Пеккой Хаависто по поводу того, стоит ли отвечать на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина, передает Yle. Оба политика – кандидаты в президенты Финляндии.
Стубб и Хаависто имеют разные взгляды относительно того, отвечать ли на звонок Путина, если тот позвонил по телефону для приветствия с избранием.
Экспремьер Финляндии заявил, что если бы российский диктатор и позвонил ему, то "телефон бы звонил очень долго".
"Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией", – сказал он.
В свою очередь министр иностранных дел Хаависто заявил, что поднял бы трубку, независимо от звонящего.
"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления", – объяснил он, исключив возможность любой политической дискуссии без координации.
Пекка Хаависто, основатель левоцентристской Партии зеленых, уже третий раз баллотируется на пост президента. Впервые он баллотировался в парламент в 1987 году и с 2019 по 2023 занимал пост министра иностранных дел.
- В Финляндии 28 января прошли первые за 12 лет президентские выборы. Действующий глава государства Саули Нииностио занимал должность два срока и уже не имеет права баллотироваться.
- После подсчета 80% бюллетеней с 28% голосов лидирует Стубб. У Хаависто – 25,8%.
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