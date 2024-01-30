Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, стоит ли отвечать на звонок Путина

Оба политика имеют разные взгляды на ситуацию, хотя приверженности российскому диктатору ни у кого из них нет

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Экс-премьер Финляндии Александр Стубб в прямом эфире поспорил с бывшим главой финской дипломатии Пеккой Хаависто по поводу того, стоит ли отвечать на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина, передает Yle. Оба политика – кандидаты в президенты Финляндии.

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Стубб и Хаависто имеют разные взгляды относительно того, отвечать ли на звонок Путина, если тот позвонил по телефону для приветствия с избранием.

Экспремьер Финляндии заявил, что если бы российский диктатор и позвонил ему, то "телефон бы звонил очень долго".

"Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией", – сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Хаависто заявил, что поднял бы трубку, независимо от звонящего.

"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления", – объяснил он, исключив возможность любой политической дискуссии без координации.

СПРАВКА Александр Стубб – правоцентрист – ранее занимал должности премьер-министра и министра иностранных дел. В 2017 году он покинул политику и не собирался возвращаться, однако вторжение России в Украину заставило его изменить свое мнение.



Пекка Хаависто, основатель левоцентристской Партии зеленых, уже третий раз баллотируется на пост президента. Впервые он баллотировался в парламент в 1987 году и с 2019 по 2023 занимал пост министра иностранных дел. – правоцентрист – ранее занимал должности премьер-министра и министра иностранных дел. В 2017 году он покинул политику и не собирался возвращаться, однако вторжение России в Украину заставило его изменить свое мнение., основатель левоцентристской Партии зеленых, уже третий раз баллотируется на пост президента. Впервые он баллотировался в парламент в 1987 году и с 2019 по 2023 занимал пост министра иностранных дел.

В Финляндии 28 января прошли первые за 12 лет президентские выборы. Действующий глава государства Саули Нииностио занимал должность два срока и уже не имеет права баллотироваться.

После подсчета 80% бюллетеней с 28% голосов лидирует Стубб. У Хаависто – 25,8%.

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