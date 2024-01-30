Кандидати у президенти Фінляндії посперечалися, чи варто відповідати на дзвінок Путіна

Обидва політики мають різні погляди на ситуацію, хоча прихильності до російського диктатора ніхто з них не має

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Експрем'єр Фінляндії Александр Стубб у прямому ефірі посперечався з колишнім головою фінської дипломатії Пеккою Хаавісто щодо того, чи варто відповідати на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, передає Yle. Обидва політики – кандидати у президенти Фінляндії.

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Стубб і Хаавісто мають різні погляди щодо того, чи відповідати на дзвінок Путіна, якщо той зателефонував би для привітання з обранням.

Експрем'єр Фінляндії заявив, що якби російський диктатор і зателефонував йому, то "телефон би дзвонив дуже довго".

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", – сказав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Хаавісто заявив, що підняв би слухавку, незалежно від того, хто телефонує.

"Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання", – пояснив він, водночас виключивши можливість будь-якої політичної дискусії без координації.

ДОВІДКА Александр Стубб — правоцентрист — раніше обіймав посади прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. У 2017 році він залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії в Україну змусило його змінити свою думку.



Пекка Хаавісто — засновник лівоцентристської Партії зелених — вже втретє балотується на пост президента. Вперше він балотувався до парламенту в 1987 році та з 2019-го до 2023 року обіймав пост міністра закордонних справ. — правоцентрист — раніше обіймав посади прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. У 2017 році він залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії в Україну змусило його змінити свою думку.— засновник лівоцентристської Партії зелених — вже втретє балотується на пост президента. Вперше він балотувався до парламенту в 1987 році та з 2019-го до 2023 року обіймав пост міністра закордонних справ.

У Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Чинний глава держави Саулі Нііністьо перебував на посаді два терміни та вже не має права балотуватися.

Після підрахунку 80% бюлетенів з 28% голосів лідирує Стубб. У Хаавісто – 25,8%.

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