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22.04.2019, 00:30

Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах

Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Себастьян Курц отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество Австрии и Украины и призвал Зеленского продолжать реформы

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Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает oe24.

"Я рассчитываю на совместную работу по дальнейшему развитию наших хороших двусторонних отношений", - отметил Курц.

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Он призвал Зеленского на посту президента продолжить реформы, особенно по борьбе с коррупцией.

Канцлер выразил обеспокоенность по поводу конфликта Украины и России и подтвердил, что Австрия не признает аннексию Крыма.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

По данным ЦИКа на 23:05, обработано 5,1% бюллетеней. С 71,9% лидирует Владимир Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 25,7% голосов.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: выборы
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