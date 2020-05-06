Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада с 18 мая планирует вернуться к обычному режиму работы. Об этом сегодня на брифинге рассказали глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и глава партии СН Александр Корниенко.

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Перед началом брифинга Корниенко снял маску. "Снимай маску", - поддержал его Ахарамия, который сам уже стоял без маски. "Все, карантин закончен?", - шутливо поинтересовался у него Корниенко.

"Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - сообщил Арахамия.

Уточняя, окончательное ли это решение, Корниенко сказал: "Да, это окончательно. Давид Георгиевич внес постановление, согласно которому мы с 18-го возвращаемся в календарный план". Говоря о том, все ли депутаты готовы к этому, Арахамия сказал: "Мы не спрашивали". Корниенко добавил: "Мы готовы".

Верховная Рада ограничила доступ в свои помещения, отменила командировки нардепов по Украине, а журналистов перестала пускать в кулуары. 12 марта

13 апреля стало известно, что Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование – почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.