Карантин в Украине. Верховная Рада закрывает доступ для посетителей

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада ограничила доступ в свои помещения, отменены командировки нардепов по Украине, журналистов не будут пускать в кулуары. Об этом говориться в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова, опубликованном на сайте Рады.

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Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в помещения Рады до 3 апреля смогут попасть только нардепы, сотрудники аппарата и помощники-консультанты нардепов, работающие по трудовому договору на постоянной основе.

Исключение сделают для журналистов, которым разрешено присутствовать в пресс-центре на третьем этаже здания Рады. Общаться с нардепами в кулуарах парламента будет невозможно.

Эксперты, чиновники, ученые и представители общественности должны будут принимать участие в заседаниях комитетов и временных комиссий в режиме видеоконференции. Прием граждан нардепами будет прекращен.

Все командировки должностных лиц Рады, ее аппарата, нардепов и их помощников отменяются. Международные контакты предлагается осуществлять с помощью электронных средств коммуникации.

Завтра в 12:00 состоится брифинг Разумкова об изменениях в работе парламента на период карантина.

С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.

Сегодня были зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции в Украине, ранее сообщалось об одном заболевшем.