Карни заявил, что Канада может стать мировым лидером вместо США

Канадский премьер считает, что период, когда США являлись ведущим лидером в мире, закончился. Это "трагедия, но и реальность"

Марк Карни (Фото: ЕРА/GRAHAM HUGHES)

Премьер Канады Марк Карни выразил мнение, что его страна могла бы взять на себя роль мирового лидера вместо США. Об этом он заявил на фоне таможенной политики американского президента Дональда Трампа, передает The New York Times.

"Если Соединенные Штаты больше не захотят быть страной-лидером, это сделает Канада", – сказал Карни.

По его словам, "80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя мантию глобального экономического лидерства, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился".

Канадский премьер назвал это "трагедией, но и реальностью".