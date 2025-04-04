Карни заявил, что Канада может стать мировым лидером вместо США
Премьер Канады Марк Карни выразил мнение, что его страна могла бы взять на себя роль мирового лидера вместо США. Об этом он заявил на фоне таможенной политики американского президента Дональда Трампа, передает The New York Times.
"Если Соединенные Штаты больше не захотят быть страной-лидером, это сделает Канада", – сказал Карни.
По его словам, "80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя мантию глобального экономического лидерства, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился".
Канадский премьер назвал это "трагедией, но и реальностью".
- 2 апреля 2025 года Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы распорядился ввести универсальный тариф размером 10% на все импортные товары из всех стран (начиная с 5 апреля 2025 года). Для стран, с которыми у США есть наибольший торговый дефицит, с 9 апреля будут введены дополнительные более высокие тарифы.
- Министр финансов США Скотт Бессент советовал другим странам не отвечать на пошлины Трампа, иначе "будет эскалация".
- Для Украины размер пошлины составляет 10%. Первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко считает, что новые американские пошлины не являются критическими для Украины и в основном ударят по малым производителям.