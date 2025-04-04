Карні заявив, що Канада може стати світовим лідером замість США

Канадський прем'єр вважає, що період, коли США були провідним лідером у світі, закінчився. Це "трагедія, але й реальність"

Марк Карні (Фото: ЕРА/GRAHAM HUGHES)

Прем'єр Канади Марк Карні висловив думку, що його країна могла б перебрати на себе роль світового лідера замість США. Про це він заявив на тлі митної політики американського президента Дональда Трампа, передає The New York Times.

"Якщо Сполучені Штати більше не захочуть бути країною-лідером, це зробить Канада", – сказав Карні.

За його словами, "80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе мантію глобального економічного лідерства, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі, і відстоювали вільний і відкритий обмін товарами й послугами, закінчився".

Канадський прем'єр назвав це "трагедією, але й реальністю".