Карні заявив, що Канада може стати світовим лідером замість США
Прем'єр Канади Марк Карні висловив думку, що його країна могла б перебрати на себе роль світового лідера замість США. Про це він заявив на тлі митної політики американського президента Дональда Трампа, передає The New York Times.
"Якщо Сполучені Штати більше не захочуть бути країною-лідером, це зробить Канада", – сказав Карні.
За його словами, "80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе мантію глобального економічного лідерства, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі, і відстоювали вільний і відкритий обмін товарами й послугами, закінчився".
Канадський прем'єр назвав це "трагедією, але й реальністю".
- 2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив запровадити універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня 2025 року). Для країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, з 9 квітня будуть запроваджені додаткові вищі тарифи.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент радив іншим країнам не відповідати на мита Трампа, інакше "буде ескалація".
- Для України розмір мита становить 10%. Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що нові американські мита не є критичними для України та здебільшого вдарять по малих виробниках.