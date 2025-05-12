Карпентер: Мнение, что можно оторвать РФ от Китая – чистый дилетантизм и глупость

Американский дипломат считает, что попытки повторить маневр Киссинджера могут привести к расколу НАТО

Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)

Разъединить Россию и Китай, как более 50 лет назад сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, сегодня невозможно, а попытки повторить этот маневр чреваты расколом НАТО. Такое мнение высказал американский дипломат Майкл Карпентер, бывший постпред Штатов при ОБСЕ (2021-2024) в комментарии корреспонденту LIGA.net во время проведения 17-го ежегодного Киевского форума безопасности.

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Отвечая на вопрос журналиста, какие сигналы мира передал лидер Китая Си Цзиньпин, появившись на параде в Москве 9 мая, Карпентер заявил, что речь идет о более сближенных и более тесных отношениях с Россией.

"Российско-украинская война привела к согласованию политики многих автократических режимов во всем мире. Сейчас мировые автократии еще не ведут себя как согласованный блок, как это было во времена Варшавского договора, но они явно поддерживают друг друга во все более крепких отношениях", – сказал он.

По мнению Карпентера, это должно волновать каждую демократическую страну мира, включая США.

Он подчеркнул, что разговоры о разъединении России и Китая (так называемый маневр "обратный Киссинджер") "бессмысленны" и должны прекратиться.

"Во-первых, это нереально. Я считаю, что это чистый дилетантизм и глупость предполагать другое", – сказал он.

Кроме того, по мнению Карпентера, попытки повторить маневр Киссинджера могут привести к расколу НАТО.

"И, во-вторых, глядя на наших европейских союзников как на стратегического врага, мы можем нечаянно отделить Соединенные Штаты от Европы. Поэтому вместо того, чтобы достичь "обратного Киссинджера", мы можем добиться мечты Путина, разделив трансатлантический альянс", – сказал он.

Карпентер выразил надежду, что Вашингтон сможет предотвратить "ошибку стратегического масштаба поколения".