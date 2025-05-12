Карпентер: Думка, що можна відірвати РФ від Китаю – чистий дилетантизм і дурість

Американський дипломат вважає, що спроби повторити маневр Кіссінджера можуть призвести до розколу НАТО

Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)

Роз'єднати Росію та Китай, як понад 50 років тому зробив колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, сьогодні неможливо, а спроби повторити цей маневр загрожують розколом НАТО. Таку думку висловив американський дипломат Майкл Карпентер, колишній постпред Штатів при ОБСЄ (2021-2024) у коментарі кореспонденту LIGA.net під час проведення 17-го щорічного Київського безпекового форуму.

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Відповідаючи на запитання журналіста, які сигнали світу переказав лідер Китаю Сі Цзіньпін, з'явившись на параді у Москві 9 травня, Карпентер заявив, що йдеться про зближення та тісніші відносини із Росією.

"Російсько-українська війна призвела до узгодження політики багатьох автократичних режимів у всьому світі. Зараз світові автократії ще не поводяться як узгоджений блок, як це було за часів Варшавського договору, але вони явно підтримують одна одну у все міцніших відносинах", – сказав він.

На думку Карпентера, це має хвилювати кожну демократичну країну світу, включно із США.

Він наголосив, що розмови про роз’єднання Росії та Китаю (так званий маневр "зворотний Кіссінджер") є "безглуздими" та мають припинитися.

"По-перше, це нереально. Я вважаю, що це чистий дилетантизм і дурість припускати інше", – сказав він.

Окрім того, на думку Карпентера, спроби повторити маневр Кіссінджера можуть призвести до розколу НАТО

"І по-друге, дивлячись на наших європейських союзників як на стратегічного ворога, ми можемо ненавмисно відокремити Сполучені Штати від Європи. Тож замість того, щоб досягти "зворотного Кіссінджера", ми можемо досягти мрій Путіна, розділивши трансатлантичний альянс", – сказав він.

Карпентер висловив надію, що Вашингтон зможе запобігти "помилці стратегічного масштабу покоління".