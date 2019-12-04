Касько рассказал, как ГПУ сотрудничает с Россией

Виталий Касько (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральная прокуратура сотрудничает с российскими правоохранителями в случаях, когда речь идет об уголовных, экономических или связанных с насилием преступлениях. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью theБабель.

По словам Касько, если дело "политически чувствительное", ГПУ отказывает России в экстрадиции или в правовой помощи.

Он рассказал, что в 2014 году сотрудничество с Россией было остановлено. При этом Россия первой начала выдавать правонарушителей Украине. Было принято решение о частичном сотрудничестве, чтобы Украина не стала прибежищем для преступников из РФ.

На вопрос об экстрадиции в Россию ингуша Тимура Тумгоева, воевавшего на стороне Украины на Донбассе, Касько ответил, что занимался тогда частной практикой и очень расстроился, когда услышал об этом. Он заверил, что такой практики в ГПУ не будет.

В сентябре 2018 года Тумгоев был экстрадирован в Россию.

ГПУ открыла дело по факту экстрадиции Тумгоева.

В ноябре 2018 года бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко заявил, что в связи с выдачей Тумгоева не видит оснований говорить о вине кого-либо из правоохранительных органов.

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