Каспаров: Каждый живущий в России стал частью военной машины, хочет он того или нет
Каждый живущий в России является частью кремлевской военной машины, хочет он того или нет. Такую точку зрения высказал бывший чемпион мира по шахматам и российский политик в изгнании Гарри Каспаров в интервью Spiegel.
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Журналист упрекнул Каспарова, что тот "формулирует оппозиционную Кремлю повестку из-за границы", находясь в безопасности, в отличие от тех, кто остается в России.
Каспаров ответил, что поскольку сейчас "идет война, каждый находится либо на одной, либо на другой стороне фронта".
"Каждый гражданин России, в том числе и я, несет коллективную, если даже не личную, ответственность за эту войну. Россия сегодня – это фашистская диктатура, которая прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, совершает преступления против человечества. И все, кто сейчас живет в России, являются частью этой военной машины, хотят они того или нет", – считает он.
Каспаров также поддержал ограничения для выдачи россиянам европейских виз: "Нельзя позволять (россиянам) просто путешествовать туда-сюда. Немецкого туризма в Лондоне в 1941 году тоже не было. Я предложил принимать (в Европе) только тех россиян, которые подпишут декларацию с тремя принципами: война преступна, путинский режим нелегитимен, Украина неделима".
- В декабре 2021 года Каспаров заявил, что "Путин ведет войну", и если "Запад не будет реагировать, то ситуация будет ухудшаться".
- Он также утверждал, что наращивание военного напряжения на границах Украины может быть задумано Путиным как блеф для повышения ставок, но даже при этом оно все равно может обернуться большой кровью.
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