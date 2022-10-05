Каспаров: Каждый живущий в России стал частью военной машины, хочет он того или нет

Каждый живущий в России является частью кремлевской военной машины, хочет он того или нет. Такую точку зрения высказал бывший чемпион мира по шахматам и российский политик в изгнании Гарри Каспаров в интервью Spiegel.

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Журналист упрекнул Каспарова, что тот "формулирует оппозиционную Кремлю повестку из-за границы", находясь в безопасности, в отличие от тех, кто остается в России.

Каспаров ответил, что поскольку сейчас "идет война, каждый находится либо на одной, либо на другой стороне фронта".

"Каждый гражданин России, в том числе и я, несет коллективную, если даже не личную, ответственность за эту войну. Россия сегодня – это фашистская диктатура, которая прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, совершает преступления против человечества. И все, кто сейчас живет в России, являются частью этой военной машины, хотят они того или нет", – считает он.

Каспаров также поддержал ограничения для выдачи россиянам европейских виз: "Нельзя позволять (россиянам) просто путешествовать туда-сюда. Немецкого туризма в Лондоне в 1941 году тоже не было. Я предложил принимать (в Европе) только тех россиян, которые подпишут декларацию с тремя принципами: война преступна, путинский режим нелегитимен, Украина неделима".

В декабре 2021 года Каспаров заявил, что "Путин ведет войну", и если "Запад не будет реагировать, то ситуация будет ухудшаться".

Он также утверждал, что наращивание военного напряжения на границах Украины может быть задумано Путиным как блеф для повышения ставок, но даже при этом оно все равно может обернуться большой кровью.

Сергій Бережний

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