UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каспаров: Каждый живущий в России стал частью военной машины, хочет он того или нет

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 15:25
Каспаров: Каждый живущий в России стал частью военной машины, хочет он того или нет - Фото
Гарри Каспаров (Фото: LIGA.net)

Каждый живущий в России является частью кремлевской военной машины, хочет он того или нет. Такую точку зрения высказал бывший чемпион мира по шахматам и российский политик в изгнании Гарри Каспаров в интервью Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист упрекнул Каспарова, что тот "формулирует оппозиционную Кремлю повестку из-за границы", находясь в безопасности, в отличие от тех, кто остается в России.

Каспаров ответил, что поскольку сейчас "идет война, каждый находится либо на одной, либо на другой стороне фронта". 

"Каждый гражданин России, в том числе и я, несет коллективную, если даже не личную, ответственность за эту войну. Россия сегодня – это фашистская диктатура, которая прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, совершает преступления против человечества. И все, кто сейчас живет в России, являются частью этой военной машины, хотят они того или нет", – считает он.

Каспаров также поддержал ограничения для выдачи россиянам европейских виз: "Нельзя позволять (россиянам) просто путешествовать туда-сюда. Немецкого туризма в Лондоне в 1941 году тоже не было. Я предложил принимать (в Европе) только тех россиян, которые подпишут декларацию с тремя принципами: война преступна, путинский режим нелегитимен, Украина неделима".

  • В декабре 2021 года Каспаров заявил, что "Путин ведет войну", и если "Запад не будет реагировать, то ситуация будет ухудшаться".
  • Он также утверждал, что наращивание военного напряжения на границах Украины может быть задумано Путиным как блеф для повышения ставок, но даже при этом оно все равно может обернуться большой кровью.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Гарри Каспаров визы россиянам оппозиция в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 