"Поймите, это ситуация войны". Каспаров призывает Запад открыть глаза на действия России

Запад может эффективно противостоять любой диктатуре, но важно вовремя понять реальность угрозы, перестроиться и разработать стратегию. Такое мнение высказал живущий в эмиграции российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью DW.

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"Поэтому первым делом надо признать, что существует проблема, и начать разрабатывать стратегию. Поймите, это ситуация войны. Путин ведет войну, она может называться гибридной, как угодно", – сказал он.

По словам Каспарова, президент РФ Владимир Путин сейчас чувствует себя уверенно и продолжает "агрессивную политику". Он убежден, что западные страны могут игнорировать тревожные сигналы. Но это не исключает реальности, что идет "война по разрушению западного мира, свободного мира".

Оппозиционер не сомневается, что, если "Запад не будет реагировать, то ситуация будет ухудшаться". Он убежден – важно давать отпор, поскольку агрессия диктатора "растет пропорционально уровню импотенции, который демонстрирует свободный мир".

1 декабря Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".

Каспаров утверждал, что наращивание военного напряжения на границах Украины может быть задумано Путиным как блеф для повышения ставок, но даже при этом все может обернуться большой кровью.

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Яна Катасонова

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