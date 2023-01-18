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Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:30
Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото - Фото
На месте крушения вертолета в Броварах (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала список людей, которые находились на борту вертолета, упавшего сегодня в Броварах. Все они погибли.

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Список:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

его первый заместитель Евгений Енин

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов

Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото
Вадим Ребрина
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