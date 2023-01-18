Катастрофа в Броварах. Обнародован список людей, которые были на борту вертолета – фото

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала список людей, которые находились на борту вертолета, упавшего сегодня в Броварах. Все они погибли.

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Список:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

его первый заместитель Евгений Енин

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко

ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий

командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко

пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов

Утром 18 января во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

На борту вертолета находилось девять человек.

Вадим Ребрина

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