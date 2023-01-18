На борту упавшего в Броварах вертолета было девять человек – ГСЧС

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На борту вертолета, который потерпел крушение в Броварах, находились девять человек, по состоянию на 11.00 известно о 15 погибших, из них трое детей, сказано в официальном сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Как сообщает ГСЧС, на борту упавшего вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) находились девять человек: шесть членов оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа вертолета ГСЧС.

Служба сообщает, что по состоянию на 11:00 известно о 15 погибших, из них три ребенка, травмированы 25 человек (15 взрослых и 10 детей), они госпитализированы (информация уточняется).

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что погиб экипаж вертолета – Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.

По данным ГСЧС, в 8:20 в Броварах Киевской области произошло падение вертолета у здания детского сада. Пожар на месте аварии был ликвидирован в 9:28. Повреждено также остекление в соседнем многоэтажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Утром 18 января при крушении вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. Всего погибло, по разным данным, от 15 до 18 человек, среди них трое детей, известно также о 25 или 29 раненых, из которых 15 детей.

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Сергій Бережний

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