Казахстан исключил Талибан из списка террористических организаций

Президент Казахстана заявил, что такой шаг важен для развития торговоэкономического сотрудничества с современным Афганистаном

Касим-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Аккорды)

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что радикальная группировка Талибан, контролирующая власть в Афганистане, исключена из списка террористических организаций. Об этом сообщила его пресс-служба 3 июня.

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"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что этот режим является долгосрочным фактором", – говорится в сообщении.

Токаев пояснил, что "активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи" является одной из стратегических задач Казахстана. Он также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.

В июле 2022 года представитель Талибана принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также были делегации террористических группировок ДНР и ЛНР.

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