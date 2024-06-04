Казахстан виключив Талібан зі списку терористичних організацій

Президент Казахстану заявив, що такий крок важливий для розвитку торговельно-економічної співпраці із сучасним Афганістаном

Касим-Жомарт Токаєв (Фото: пресслужба Акорди)

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що радикальне угрупування Талібан, яке контролює владу в Афганістані, виключено зі списку терористичних організацій. Про це повідомила його пресслужба 3 червня.

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"Казахстан вивів режим талібів із терористичного списку, виходячи при цьому з міркування важливості розвитку торговельно-економічного співробітництва із сучасним Афганістаном і розуміння того, що цей режим є довгостроковим фактором", – йдеться у повідомленні.

Токаєв пояснив, що "активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків" є одним зі стратегічних завдань Казахстану. Він також закликав підтримати ініціативу Казахстану щодо створення в Алмати Регіонального центру ООН з цілей сталого розвитку для Центральної Азії та Афганістану.

У листопаді 2021 року спікер руху Талібан заявив, що таліби "хочуть мати хороші дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією" і вважають Крим російським.

У липні 2022 року представник Талібану взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому також були делегації терористичних угруповань ДНР і ЛНР.

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