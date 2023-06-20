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Киев договаривается о производстве в Украине западных дронов – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 10:14
Киев договаривается о производстве в Украине западных дронов – Reuters - Фото
Парижский авиасалон (Фото: EPA)

Украина ведет переговоры с западными производителями оружия об увеличении производства оружия, в том числе беспилотников, и может подписать контракты в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра по вопросам европейской интеграции Минстратегпрома Сергея Боева.

По словам Боева, Киев ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы о производстве ими оружия на территории Украины.

"Мы ведем с ними очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контракты", – сказал Боев агентству Reuters в кулуарах Парижского авиасалона.

Как отмечается, организация иностранными компаниями производства оружия в Украине поможет Киеву более эффективно удовлетворять свои потребности в вооружениях, развивать оборонную промышленность и создать рабочие места для украинцев.

"Для сдерживания агрессии в будущем потребуется сильная оборонная промышленность Украины, сильные украинские вооруженные силы", — сказал Боев.

Он добавил, что иностранное производство оружия на украинской территории сделает Украину частью системы безопасности свободного мира.

По информации Reuters, на Парижском авиасалоне представитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности общался с производителями дронов – от крупных международных оборонных компаний до мелких фирм. Он отказался сообщить, с какими именно компаниями встречался.

"Мы обсуждаем разные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что готовы прийти и инвестировать и производить беспилотники", – сказал Боев.

Высокопоставленный источник в европейской оборонной промышленности, пожелавший остаться неизвестным, сказал Reuters, что европейские правила и стандарты, касающиеся испытаний беспилотников, могут затруднить получение компаниями согласия на производство и испытания беспилотников в Украине.

Но Боев надеется, что страна сможет привлечь иностранных производителей дронов, и сказал, что правительство Украины предложит им существенную поддержку.

Наталья Медведева
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