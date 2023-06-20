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Київ домовляється про виробництво в Україні західних дронів – Reuters

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20.06.2023, 10:14
Київ домовляється про виробництво в Україні західних дронів – Reuters - Фото
Паризький авіасалон (Фото: EPA)

Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо збільшення виробництва зброї, зокрема  безпілотників, і може підписати контракти найближчими місяцями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра з питань європейської інтеграції Мінстратегпрому Сергія Боєва.

За словами Боєва, Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи про виробництво ними зброї на території України.

"Ми ведемо з ними дуже докладні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас будуть підписані контракти", – сказав Боєв агентству Reuters у кулуарах Паризького авіасалону.

Як зазначається, організація іноземними компаніями виробництва зброї в Україні допоможе Києву ефективніше задовольняти свої потреби в озброєннях, розвивати оборонну промисловість та створити робочі місця для українців.

"Для стримування агресії в майбутньому потрібна сильна оборонна промисловість України, сильні українські збройні сили", – сказав Боєв.

Він додав, що іноземне виробництво зброї на українській території зробить Україну частиною системи безпеки вільного світу.

За інформацією Reuters, на Паризькому авіасалоні представник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості спілкувався з виробниками дронів – від великих міжнародних оборонних компаній до дрібних фірм. Він відмовився повідомити, з якими компаніями зустрічався.

"Ми обговорюємо різні рівні співробітництва. І деякі компанії кажуть, що готові прийти та інвестувати та виробляти безпілотники", – сказав Боєв.

Високопоставлене джерело в європейській оборонній промисловості, яке побажало залишитися невідомим, сказало Reuters, що європейські правила та стандарти щодо випробувань безпілотників можуть ускладнити отримання компаніями згоди на виробництво та випробування безпілотників в Україні.

Але Боєв сподівається, що країна зможе залучити іноземних виробників дронів і сказав, що уряд України запропонує їм суттєву підтримку.

Наталія Медведєва
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війнабезпілотникМінстратегпромвиробництво зброї
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