Киев накрыл густой туман: что делать водителям и пешеходам

Отказаться от рискованных маневров и скоростной езды, включить противотуманные фары, пользоваться средствами пассивной безопасности и другие советы

Фото: Патрульная полиция Киева

Киев окутал густой туман. Патрульная полиция Киева опубликовала советы водителям и пешеходам.

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Правоохранители предоставили водителям следующие советы для безопасной поездки:

→ отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

→ снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

→ увеличить дистанцию между автомобилями;

→ при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

→ при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

→ использовать средства пассивной безопасности — как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам полиция посоветовала быть особенно внимательными и переходить дорогу только в предусмотренных местах.

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