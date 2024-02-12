Киев накрыл густой туман: что делать водителям и пешеходам
Киев окутал густой туман. Патрульная полиция Киева опубликовала советы водителям и пешеходам.
Правоохранители предоставили водителям следующие советы для безопасной поездки:
→ отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
→ снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
→ увеличить дистанцию между автомобилями;
→ при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
→ при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
→ использовать средства пассивной безопасности — как для взрослых, так и для детей.
Пешеходам полиция посоветовала быть особенно внимательными и переходить дорогу только в предусмотренных местах.
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