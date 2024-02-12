Київ накрив густий туман: що робити водіям та пішоходам
Київ огорнув густий туман. Патрульна поліція Києва опублікувала поради водіям та пішоходам.
Правоохоронці надали водіям такі поради для безпечної поїздки:
→ відмовитися від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
→ знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
→ збільшити дистанцію між автомобілями;
→ у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
→ під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
→ користуватися засобами пасивної безпеки – як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам поліція порадила бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.
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